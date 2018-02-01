Bu da mı "yasal ama etik değil" ?

Kambiyo Dairesi'ni kaşla göz arasında Maliye Bakanlığı'na bağlayan Serdar Denktaş'ın içi rahat

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, sosyal medya üzerinden son günlerde gündemde olan bir arazi peşkeşinin altını çizdi ve belgelerini sundu. Söz konusu 4 parsellik arazi daha önce Anadolu Ajansı’nın kullanımındayken son yapılan kontrat ile sadece 2 parseli Anadolu Ajansı’na bırakıldı, diğer 2 parsel Rauf Denktaş ile Güler Denktaş Dedezade’nin direktörü olduğu Mediterranean Master Education Services Ltd’e Şubat 2017'de rezerv olarak kiralandı. Daha önce hatırlayacağınız üzere böyle bir iddiadan yola çıkan bölge sakinleri imza toplayıp, arazi yanında eylem yapmıştı.

“Lefkoşa'nın Rauf Denktaş Üniversitesi ile olan macerası devam ediyor”

Kanatlı şu ifadeleri dile getirdi:

Babadan oğluna bir arazi daha! Şimdi konuya böyle başlayınca eminim herkesin aklına bilinen soyadı ile baba ve oğul gelir... Hikayemiz şöyle, baba 'meşhur' bir babanın oğlu, sürekli kilit olan partinin başkanı, Maliye Bakanı, oğlu üniversite kuruyor, üniversiteye kampüs, yurt falan yapsın diye araziye ihtiyacı var... Veren Maliye Bakanı, alan herhangi bir girişimci olunca tuhaf olmasa da, unvanları olan bir baba, alanda oğlu ise ve verilme biçimi de gizli kapaklı olunca adına genellikle usulsüzlük deniyor... En aşağıda haberi okuyacaksınız, mahalle halkı ayaklandı, yurt yapılmasına itiraz ediyor... Haberler hala iddia idi ama artık iddia olmaktan çıkarmamız gerekiyor; evet baba, Maliye Bakanı olarak üniversite sahibi oğluna yurt yapsın diye daha önce Anadolu Ajansı’nın kullandığı arazinin bir kısmını veriyor, fotoğraflardaki belgelerden bu açıkça okunabilir... AA daha önce 4 parsel tutarken, en son imzalanan kontrat ile 2 parseli kiraladı, diğer 2 parsel Rauf Denktaş ile Güler Denktaş Dedezade’nin direktörü olduğu Mediterranean Master Education Services Ltd’e Şubat 2017'de rezerv olarak kiralandı... Şehir Planlama Dairesinden Eylül 2017 tarihinde yurt için onay alındı, kalıcı kontrat imzalandı mı, hangi durumdadır bilmiyoruz ama zemin etütü çalışmaları başladığına göre, herhalde inşaat için diğer gerekli izinler de alındı... Askeri arazinin verilmesi sonrası, AA'nın arazisinin de Maliye Bakanlığı tarafından verilmesi ile Lefkoşa'nın Rauf Denktaş Üniversitesi ile olan macerası devam ediyor diyebiliriz...

Bu arada haberi hatırlayalım, mahalle halkı ayaklanmış, eylem yapmıştı! Tepkilerinde haklılar, hep konutun olduğu yerin nüfus yoğunluğunu bir anda değiştirmek, park sorununu büyütmek, mahallenin karakterine bu şekilde müdahale ne kadar doğrudur? İyi idare yasasına da çalışmadı! Yurt yapılacaksa altyapısı, yapı karakteri buna uygun mekanlar seçilmesi gerekir, Yenişehir'in göbeği herhalde bunun için uygun bir yer değildir... Süreci takip etmeye devam edeceğiz...

Geçenlerde yayınlanan haber şöyledi:

"Lefkoşa’da Yenişehir Mahallesi’nde Şehit Biray Mustafa Sokak üzerinde bulunan, Anadolu Ajansı bürosunun yanındaki araziye 2 bloktan oluşan 8 katlı öğrenci yurdu yapılacağı iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Şehit Biray Mustafa Sokağı’nda ikamet eden vatandaşlar, dün yurt inşaatı yapılacağı iddia edilen arazi önünde protesto eylemi yaptı, imza topladı."