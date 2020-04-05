Bu da oldu! Dana: “Bir parti başkanı kendi köyüne yardım etmek için aradı"

Karpaz’da 22 köyde yaklaşık 12 Bin insanı kapsayan tam sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşanan yardım koordinasyonları hakkında bilgilendiren Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana, bu konuda en bilgili kişilerin muhtarlar olduğunu ve koordineli bir şekilde yardımların ulaştırıldığını söyledi.

Mahalle, muhtar, İlçe Emniyet Kurulu ile Afet koordinasyon üzerinden yardımların hane halkına ulaştırıldığını ifade eden Dana, gerek Kızılay’ın gerek Vakıfların, gerekse de şirket ile bireysel yardımların belediyenin ambarına indiğini ve oradan sevk edildiğini kaydetti.

BRT ekranlarında konuşan Dana, “sorunlar çıkıyor mu elbette çıkabiliyor. Bizde bunları minimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Kemal Deniz Dana, geçtiğimiz günlerde bir parti başkanının kendisini aradığını ve Karpaz’da kendi köyüne yardım etmek istediğini bildirdiğini, kendisinin de “usul olarak bunu yapmamak gerektiğini” ifade ettiğini aktardı.