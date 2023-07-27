KKTC'de bu da oldu! Bu da oldu! Engelli ve Sosyal Yardım Maaşları taksitli ödenecek!

KKTC'de bu da oldu! Bu da oldu! Engelli ve Sosyal Yardım Maaşları taksitli ödenecek!

ÖZEL HABER/ Barışcan Şekerci

KKTC'de bugün 27 Temmuz 2023 Perşembe günü kamu ve sosyal sigorta emeklileri hayat pahalılığı dahil şekilde maaşları ödenirken Engelli ve Sosyal Yardım Maaşları ise taksitli ödenecek.

Edinilen bilgiye göre bugün ödenmesi gereken engelli ve emekli maaşlarına hayat pahalılığı yansıtılmadı. Hayat pahalılığının önümüzdeki hafta ödeneceği öğrenildi.

Yapılan uygulama ile %33 olan hayat pahalılığı önümüzdeki hafta ödenirken yapılan uygulama KKTC'de taksitli maaş ödenmesi modeline mi geçiliyor diye yorumlandı.