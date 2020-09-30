Dünyada farklı kültürlere ve medeniyetlere ait birçok kutsal bulunuyor. Kutsal sayılan bu mekanların ise bazı katı kurallları var. Onlardan biri de Aynoroz'daki Athos Dağı. Athos Dağı'nda yasak olan ise buraya kadınların girmesi. Bu bölgeye kadınlar hiçbir şekilde alınmıyor, hatta söylentilere göre dişi hayvan bile beslenmiyor. Gelin bu ilginç yere hep birlikte bakalım.