Bu dağa bin yıldır tek bir kadın ayak basmıyor! Sebebi ise 'bekaret yemi
Dünyada farklı kültürlere ve medeniyetlere ait birçok kutsal bulunuyor. Kutsal sayılan bu mekanların ise bazı katı kurallları var. Onlardan biri de Aynoroz'daki Athos Dağı. Athos Dağı'nda yasak olan ise buraya kadınların girmesi. Bu bölgeye kadınlar hiçbir şekilde alınmıyor, hatta söylentilere göre dişi hayvan bile beslenmiyor. Gelin bu ilginç yere hep birlikte bakalım.
Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları Aynoroz'daki Athos Dağı'na rahiplerin bekaret yemini bozulmasın diye kadınların girmesi yasak. Öyle ki adaya 1000 yıldır tek bir kadının ayak basmadığı söyleniyor.
30 Eylül 2020 Çarşamba 20:15
1 / 14