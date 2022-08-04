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Bu dağa tırmanmadan önce, cenaze masraflarını ödeme zorunluğu getirildi

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Fransa'da yetkililer Mont Blanc dağına giren rotalardan birine depozito kuralı getirildiğini duyurdu. Artık, Fransa'da Goûter Rotası'nı kullanarak Mont Blanc'in zirvesine çıkmak için 275 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekecek.
Bu dağa tırmanmadan önce, cenaze masraflarını ödeme zorunluğu getirildi

Fransa’da Goûter Rotası’nı kullanarak Mont Blanc’in zirvesine çıkmak için artık yüklü bir bedel ödemek gerekiyor.

Yetkililer, ‘tehlikeli’ sayılan ancak oldukça popüler olan bu rotadan dağa çıkanlardan, kurtarılmaları veya daha kötüsü ölmeleri durumunda cenaze masraflarını karşılamak için depozito alınacağını duyurdu. Buna göre, bu rotadan dağa çıkmadan önce, dağcılar 15 bin euro yani yaklaşık 275 bin TL depozito ödemek zorunda kalacak.

Dağcıların Goûter Rotası üzerinden Avrupa’nın en yüksek zirvesine çıkabildikleri Saint-Gervais-les-Bains belediye başkanı Jean-Marc Peillex, tehlikelere karşı bu tedbiri uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Yerel rehberler, Temmuz ayı ortasında, rota boyunca, yoğun taş ve kaya düşmesi nedeniyle operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Son dönemde ülkede etkisini hissettiren sıcak hava dalgasının dağdaki koşulları daha tehlikeli hale getirdiği belirtildi.

‘UYARILARI DİKKATE ALMADIKLARI İÇİN BU YÖNTEMİ GETİRDİK’

Peillex, Twitter’da yaptığı açıklamada, düzinelerce “sözde dağcı”nın uyarıları dikkate almadığını söyledi. Beş Rumen ziyaretçinin “şort, spor ayakkabı ve hasır şapka giyerek” tırmanmaya nasıl teşebbüs ettiğini ve dağ polisi tarafından geri çevrilmesi gerektiğini anlatırken, “bu yüzden böyle bir uygulamayı hayata geçirmek zorunda kaldık.” dedi.

Peillex, “İnsanlar sırt çantalarında ölümle tırmanmak istiyor” ifadelerinde bulunurken, “Öyleyse onları kurtarmanın ve gömülmelerinin maliyetini tahmin edelim, çünkü Fransız vergi mükelleflerinin faturayı ödemesi kabul edilemez.” dedi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Zirveye Mont Blanc’ın İtalya tarafında, Courmayeur’dan Ratti yolu kullanılarak da ulaşılabiliyor. Ancak bu yol pek fazla tercih edilmiyor. Yine de Courmayeur belediye başkanı Roberto Rota, erişimi kısıtlamak gibi bir planı olmadığını söyledi, “Dağ bir mülk değildir” dedi.

Bu yaz, sıcak hava dalgasıyla birlikte dağın güvenliği konusunda tartışmalar attı. emmuz ayı başlarında İtalyan Dolomitleri’nin en yüksek zirvesi olan Marmolada’nın kuzey tarafındaki bir buzuldan büyük bir buz kütlesinin kırılması sonucu 11 kişi öldü. Olayın ardından bölgeye erişim noktaları kapatıldı.

Perşembe günü de İtalya tarafından Monte Cervino’ya giden bir yol, toprak kaymasının ardından kapatıldı. Olay sırasında, 13 dağcının bölgede olduğu kaydedildi.

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