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Bu davetiye çok konuşulacak! POS cihazı da geçerlidir!

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Bu davetiye çok konuşulacak! POS cihazı da geçerlidir!
Bu davetiye çok konuşulacak! POS cihazı da geçerlidir!

Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik sıkıntılar düğünleri de etkilemeye başladı. Yeni evlenecek olan Kıbrıslı bir çift düğün davetiyelerinin üzerine POS CİHAZI DA VARDIR! yazarak espirili bir göndermede bulundu.

Geçtiğimiz yıl da Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen bazı düğünlerde misafirler para sandıklarına boş zarf veya oyuncak para attıkları sosyal medyada yeni evlenen çiftler tarafından yayımlanmıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta düğünlerde gelin ve damadın ailesi takı yanısıra gelin ve damada para da takıyor bununla birlikte düğüne gelen diğer misafirler ise gelin ve damada para takıyorlardı.

İşte o muzip davetiye.

pos_cihazi.jpg

 

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