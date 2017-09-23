Bu derbi de her şey var!5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi Fenerbahçe kazandı!

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde nefesleri kesen, 5 kırmızı kart ve 2 penaltının olduğu maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah - beyazlı ekip bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Babel atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Giuliano ve 86. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti.
Maçın 43. dakikasında Quaresma, 45. dakikasında Neto, 85. dakikada Atiba, 88. dakikada İsmail Köybaşı ve maç sonu Oğuzhan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.
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