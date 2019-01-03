GQ Men Of The Year 2018’de Yılın Uluslararası Star’ı seçilen, La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso, dizide Berlin rolüne hazırlanırken seçtiği yolu Ronaldo ve Messi benzetmesi üzerinden açıklayarak, “Ben bu dizide Messi olmayı seçtim” dedi.

Türkiye’den önemli sayıda hayran kitlesi edinen Netflix'in İspanyol dizisi La Casa de Papel'de Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, GQ Men Of The Year 2018’de Yılın Uluslararası Star’ı seçildi.

47 yaşındaki İspanyol oyuncu, GQ Türkiye’ye verdiği röportajda, Berlin karakterini nasıl yarattığını anlattı.

“Ben Meksika’da bir dizinin çekimlerini bitirmek üzereyken bana La Casa de Papel’in deneme çekimlerinin metinleri geldi. Elimdeki metinlerde Belin karakterinin iki sahnesi vardı” diyen Alonso, “O sırada Meksika’da bulunmamın bu karakteri kafamda kurmamda çok büyük etkisi oldu. Meksika’da şaman kültürü çok etkilidir ve bu kültür benim de her zaman ilgimi çekmiştir. Ben de Berlin’i bir şaman, ancak kötücül bir şaman olarak hayal ettim” ifadesini kullandı.

Alonso ayrıca, “Metinleri okumadan bir gece önce Berlin’e özgü yanları olan biriyle tanışmıştım. Öyle ki benim karakterle olan bağım çok doğrudan, doğal ve içgüdüsel oldu” dedi.

“Ben karakterlerime hazırlanırken hep çizim yaparım” diyen Alonso, Berlin karakterine hazırlanma sürecini şöyle anlattı:

“Senaryo metinleri, üzerine karaladığım suluboya renkli çizimler ve o an aklımdan ne geçiyorsa nasıl bir dünya hayal ediyorsam onu yansıtan mürekkep lekeleriyle dolar. Bir de bazı oyuncular eve iş götürmediklerini söyler. Bende durum tam tersi. Çalışırken deli gibiyimdir. Çok çalışırım, çok sıkı hazırlanırım ve bu süreçte çizim yapmaktan asla vazgeçmem. Bu yoğun tempoda kendimi kaybetmemeye de özen gösteriyorum. Üstlendiğim işlere dört elle sarılmayı seven bir adamım.”

“La Casa de Papel’de çok teknik bir anlatı ve görsel bir stil var. Bazen oyuncular sahneye girmeden önce çok kesin hatları olan bir sahne ve düzenek hazırlanmış bizi bekliyor olurdu. Bu yüzden aşamayacağımız bazı sınırlar vardı” diyen Alonso, “Çizilen bu sınırlar aslında ilk başta bizi çok mu kısıtlayacak veya diziye soğuk bir hava mı verecek diye endişe etmedim değil. Benim oyunculuk anlayışım karşılıklı niyetleri eşzamanlı hale getirmek ve aynı şeyi 20 bin değişik şekilde ifade etmeye çalışmak, bunu yaparken de olabildiğince kendimi özgür bırakmak” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, Berlin karakterini canlandırırken seçtiği yolu, Ronaldo ve Messi benzetmesi üzerinden açıkladı:

“Berlin’i oynamanın iki yolu olduğunu düşündüm. Biri son derece pratik ve açık, diğer yol ise oldukça öngörülemeyen ve risk almayı gerektiren bir yoldu. İkinci seçenek bana daha heyecanlı ve zorlayıcı geldi. Bu yolda giderek her çekimin birbirinden farklı olması için uğraştım. Bu iki stili Ronaldo ve Messi’ye benzetiyorum. Cristiano Ronaldo hedef belirler, oraya doğru gider ve istediğini elde eder. Messi ise ‘Ne yapacağımı ben de bilmiyorum’ der, gerçekten kendisi bile bilmiyordur, ama sonunda hedefe ulaşır. Bu çok daha büyülüdür. Ben bu dizide Messi olmayı seçtim."