Bu doğum kontrol hapı kadının yaşam kalitesini düşürüyor

İsveç'te yapılan araştırma, etinilestradiol ve levonorgestrel içeren, gebeliği önleyici kombine bir ilacın, kadınların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu gösterdi.

Yaygın kullanılan bir doğum kontrol hapının, sağlıklı kadınların hayat kalitesini düşürdüğü tespit edildi.

Karolinska Enstitüsü ile Stockholm Ekonomi Okulunda görevli araştırmacıların çalışmasında, etinilestradiol ve levonorgestrel içeren ve ağızdan alınan gebeliği önleyici kombine bir ilacın, kadınların hayat kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu saptandı.

Çalışma sırasında 18 ila 35 yaşlarındaki 340 sağlıklı kadına üç ay boyunca plasebo veya gebeliği önleyici ilaç verildi. Araştırmacılar da kadınlar da hangi kadına hangi tedavinin uygulandığından haberdar edilmedi.

HAPI KULLANAN KADINLARDA DEPRESYON BELİRTİLERİ ARTTI

Araştırmada doğum kontrol hapı verilen kadınların hayat kalitesinin, plasebo verilenlere oranla çok daha düşük olduğu, hapların, ruh halini, otokontrolü ve enerjiyi olumsuz etkilediği belirlendi. Öte yandan bu hapları kullanan kadınlarda depresyon belirtilerinde artış gözlenmedi.

Çalışmada kullanılan kombine ilacın, kan pıhtılaşmasına diğer kombine haplardan daha az neden olduğu için birçok ülkede tercih edildiği öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları, "Fertility and Sterility" dergisinde yayımlandı.

Dünyada 100 milyon kadının doğum kontrol hapı kullandığı düşünülüyor.