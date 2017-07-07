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Bu elektrikli araba aylarca şarj gerektirmeyecek

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Bu elektrikli araba aylarca şarj gerektirmeyecek
Güneş enerjisi ile desteklenen ve binlerce kilometre boyunca şarj gerektirmeyen bir arabaya ne dersiniz?

Pek bilinmeyen bir Hollandalı şirket olan Lightyear, tasarladığı ilk elektrikli otomobil projesi ile dikkatleri üzerine çekti. Çünkü şirketle aynı ismi taşıyan arabanın hiç şarj etmeye gerek kalmadan aylarca seyahat edebileceği iddia ediliyor. Dört teker çekiş sayesinde zorlu yollarda bile kolayca gidecek aracın sırrı, tüm üst yüzeyini kaplayan güneş hücrelerinde yatıyor.

Firmanın CEO'su Lex Hoefsloot bu aracı “güneş enerjili prototip arabalar ve elektrikli arabaların en iyi özelliklerinin bir birleşimi” olarak tanımlıyor. Güneş enerjisi kullanan prototip araçların en büyük sorunu, seri üretim veya rahatlık düşünülmeden tasarlandıkları için birer üniversite projesinden çıkmışa benzemeleri. Genelde bu tür araçları zaten üniversiteler veya enerji şirketleri yarışlar için tasarlıyor ve güneş panelleri ile yüksek verim almak için inşa ediliyorlar.

Lightyear One ise hem güzel bir görüntü vermek, hem de maksimum güneş verimi sağlamak için planlanmış. Aracın bataryaları tam şarj edildiğinde 800 kilometre yol gidebilecek. Ama üstünü kaplayan güneş enerjisi hücreleri sayesinde gündüz bataryadan en az şekilde elektrik harcayacak. Böylece geceleri bataryaya geçip, kesintisiz şekilde yoluna devam edebilecek.

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Bu aracın, çok güneş alan veya gecelerin kısa olduğu bölgelerde aylarca yola devam edebileceği söylenmekte. Yine de şarj gerektirirse, aracı bir kablo ile herhangi bir ev prizine bağlayıp şarj edebileceksiniz. Lightyear One'ın üretimine 2018'de başlanacak, ilk arabalar 2019'da teslim edilecek. Fiyat ise 119 bin Euro olarak belirlenmiş.

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