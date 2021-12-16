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Bu Elektrikli Scooter Şişirilebiliyor Ve Çantada Taşınabiliyor

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Japonya'da üretilen elektrikli scooter modeli, sadece 5,5 kilo ağırlığında.
Bu Elektrikli Scooter Şişirilebiliyor Ve Çantada Taşınabiliyor

Elektrikli scooter dünyasında heyecan yaratan Poimo'nun taşınabilir ve şişirilebilir versiyonu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da tanıtıldı.

Mercari R4D ve Tokyo Üniversitesi'ndeki Kawahara ve Niiyama laboratuvarları tarafından geliştirilen elektrikli scooter, sadece 5,5 kilo ağırlığında ve kolaylıkla çantada taşınabiliyor.

Yumuşak robot teknolojisi kullanılan yeni Poimo modelinde, ağırlığı azaltmak için kablosuz ve bataryasız bir güç sistemi var.

Yeni scooter modeli aynı zamanda koltuk olarak da kullanılabiliyor.

Havayla şişirilebilen ve katlanabilen model, prototipinin görücüye çıkmasının ardından büyük ses getirmişti.

Termoplastik poliüretandan yapılan gövde, sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Üreticiler, scooter'ın açıldıktan sonra beş dakika içinde kullanıma hazır hale geldiğini belirtiyor.

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