Bu eylem sonuç vermezse tüm özel okul ve sivil taşımacılık da greve girecek...

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz durdurma kararı bugün yürürlüğe girdi.

Bu eylemden sonuç alınamaması durumunda, yarın tüm özel okulların öğrenci taşımacılığı ve sivil yolcu taşımacılığının da tamamen duracağı bildirildi.

Kar-İş’ten yapılan açıklamada, yolcu taşıma tarifelerine 3 yıl aradan sonra hükümetin onayı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından fiyat düzenlenmesi yapıldığı anımsatılarak, ancak geçen sürede seyrüsefer, işletme izni, araç sigortası ve akaryakıt fiyatları yanında asgari ücret ve döviz kurlarında artışlar yaşandığı ifade edildi.

Tüm diyalog yollarını deneme ve uyarı eylemleri gerçekleştirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sorunu çözemeyecekse istifa etmesi gerektiğini savunan Kar-İş, hükümetin büyük ortağı UBP’nin duruma sessiz kalmasının da “haklarının verilmemesine onay” anlamı taşıdığını ileri sürdü.