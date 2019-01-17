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Bu fiyatlar ile nasıl yaşanacak?

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KKTC’de Asgari Ücretin ne olacağının tartışıldığı bu günlerde yiyecek fiyatları el yakmaya devam ediyor.
Bu fiyatlar ile nasıl yaşanacak?

KKTC’de Asgari Ücretin ne olacağının tartışıldığı bu günlerde yiyecek fiyatları el yakmaya devam ediyor. Dövizin yükselmesi sonrasında tüm gıda çeşitlerine gelen artış, dövizin sabit bir kur izlemesine karşın fiyatlardaki artış devam ediyor.

Kıbrıs Türk Halkının temel yiyeceklerinden olan domates, salatalık ve patlıcan gibi yiyecekler rekor fiyatlara ulaşırken, meyve çeşitleri de bu fiyat artışından nasibini almış durumda.

Domates, 10.90 TL., Salatalık 9.90 TL fiyattan satılırken, patlıcan 12.45 TL fiyattan alıcı buluyor. Bunun yanısıra bir narenciye ülkesi olan KKTC’de limon 2.45 TL’ye satılırken, brokoli 7.60 TL’den satışa sunuluyor.

Vatandaşın mutfağını süsleyen Elma, Muz ve Armut gibi meyveler de 7 TL ile 9 TL arasında satışa sunulurken, gıda çeşitlerinin bu denli yükselmesi, özellikle Asgari Ücret ile geçimini sürdürmeye çalışan Asgari Ücretliyi kara kara düşündürüyor.

Vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, faturaları hatırı sayılır bir duruma gelen elektrik, suyun yanısıra yiyecek etiketlerinin alınamayacak bir duruma gelmesi yaşamımızı zorlaştırıyor. Özellikle asgari ücret ile geçinmeye çalışanların durumu daha da zor bir hale geliyor dedi.

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