  • BIST 99.181
  • Altın 219,340
  • Dolar 5,3384
  • Euro 6,0680
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Bu fotoğrafla tanınmıştı, son hali inanılmaz!

»
7 yaşındayken çektirdiği bir fotoğrafla 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanını alan Thylane Blondeau, ’10 Year Challenge’ akımına katıldı. Blondeau'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Bu fotoğrafla tanınmıştı, son hali inanılmaz!

Thylane Blondeau, yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik kattı. Şu anda 17 yaşında olan ve modellik yapan Fransız güzel, ’10 Year Challenge’ akımına uyarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini büyüledi.

 

1935582_0_1547975654spplo

Thylane Blondeau, 7 yaşındayken çektirdiği fotoğraf internette yayılınca birden dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Şu anda Instagramda 2.9 milyon takipçisi olan Blondeau, Juicy Couture, L'Oreal Paris ve Tommy Hilfiger gibi markalarla çalışıyor.

454

Güzel model son olarak sosyal medyanın yeni akımı '10 Year Challenge' paylaşımıyla gündeme geldi. Blondeau, 7 yaşında ünlü olduğu fotoğrafla bugünkü fotoğrafını yan yana paylaşınca takipçilerinden tam not aldı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sentetik atıklarla mücadele girişimi21 Ocak 2019 Pazartesi 12:42
  • Tarkan boşanıyor mu?21 Ocak 2019 Pazartesi 11:32
  • Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmayınca sosyal medyadan isyan etti(video)20 Ocak 2019 Pazar 21:05
  • #MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu20 Ocak 2019 Pazar 20:36
  • Pornhub verileri yayınladı: Artış siyasi olaylara bağlı20 Ocak 2019 Pazar 20:24
  • Gençleşmek isteyenlere 'taze kan' satılıyor20 Ocak 2019 Pazar 20:10
  • Dünyanın en yaşlı adamı öldü20 Ocak 2019 Pazar 19:21
  • Milyarder Bill Gates, 3$'lık hamburger kuyruğunda görüldü20 Ocak 2019 Pazar 18:58
  • #MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu19 Ocak 2019 Cumartesi 18:25
  • Kurbağa Romeo 'Juliet'ini buldu: Türünün devamı randevunun nasıl geçeceğine bağlı19 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti