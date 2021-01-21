Bu fotoğraflar gerçeklik algınızı alt üst edecek!
Bu Romen sanatçı gerçeküstü otoportreleri en beklenmedik şekilde dönüştürdü. Kendi vücut parçalarını ustalıkla başka yerlere koyan Andreixps, günlük nesneleri ve yiyecekleri birleştirerek orijinal ama rahatsız edici fotoğraflar elde ediyor. İşte karşınızda Romen sanatçının aklın sınırlarını zorlayan çalışmaları...
Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla beraber fenomen isimler ortaya çıkarttığı çalışmalarla dikkatleri çekti. Klasik öz çekimlerin artık fazla beğeni almaması üzerine sanatçılar farklı uygulamaları kullanmaya başladı.
21 Ocak 2021 Perşembe 18:53
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