Bu Romen sanatçı gerçeküstü otoportreleri en beklenmedik şekilde dönüştürdü. Kendi vücut parçalarını ustalıkla başka yerlere koyan Andreixps, günlük nesneleri ve yiyecekleri birleştirerek orijinal ama rahatsız edici fotoğraflar elde ediyor. İşte karşınızda Romen sanatçının aklın sınırlarını zorlayan çalışmaları...