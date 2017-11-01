Bu fotoğrafta gördüğünüz insanlar aslında yokmuş!

Santa Clara, Californiya merkezli bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilen bir yapay zeka kendi veri tabanına yüklenen binlerce ünlü fotoğraflarından yola çıkarak inanılmaz çeşitlilikte ve ürkütücü gerçeklikte insan yüzleri üretti.

Nvidia araştırmacıları, biraz tüyler ürpertici olan çalışma sonuçlarını çevrim içi olarak yayımladılar ve International Conference on Learning Representations 2018'e (Uluslararası Öğrenme Gösterimleri Konferansı 2018) gönderdiler. Mashable’da yer alan habere göre California merkezli teknoloji şirketi Nvidia; yeni yüzler üretmesi için AI eğitiminde yeni bir yöntem deniyor. Nvidia araştırmacıları, biraz tüyler ürpertici olan çalışma sonuçlarını çevrim içi olarak yayımladılar ve International Conference on Learning Representations 2018'e (Uluslararası Öğrenme Gösterimleri Konferansı 2018) gönderdiler.

Araştırma ekibi, AI tarafından oluşturulan yüzlerinin hala eksikleri olduğunu belirtseler de, “İkna edici gerçekçiliğin artık ulaşılabileceğini hissediyoruz” diyorlar. Araştırmacılar, makine tarafından üretilen yüzlerin çeşitliliğinin ve 1,024 piksellik çözünürlükle elde edilen ayrıntıların oldukça tatmin edici olduğunu belirtiyorlar.

Çalışmada, gittikçe popülaritesi artan bir AI eğitim sistemi olan Generative Adversarial Network (GAN) sistemini kullandılar. Bu sistemde, program öncelikle büyük bir veri kümesiyle besleniyor (bu durumda ünlü fotoğrafları) ve daha sonra günler veya haftalar içinde istenen sonuç (bu çalışmada bilgisayar tarafından üretilen gerçekçi yüzler) oluşturmakta daha iyi hale geliyor. Bu iyileşme süreci de birbirine rakip olan iki makine öğrenimi programının birbiriyle çatışması sonucunda gerçekleşiyor. Bir program, diğerinin yüz kreasyonlarını zorluyor ve süreç içinde iyileşme görülüyor.

YARARLI MI ZARARLI MI?

Gerçek görünümlü insanların (ki aslında insan değiller) oluşturulması, hem yararlı hem de zararlı olma potansiyelinin ikisini birden bünyesinde barındırıyor. Bu teknoloji, her zaman yeni insan görsellerine ihtiyaç duyan grafik şirketleri için bir nimet olabilir. Bilgisayar oyunlarının ne kadar gerçekçi ve tükenmez çeşitlikte insan grafiklerine sahip olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Fakat bütün bunların yanında, böyle bir teknolojinin sahte haberlerde veya başka aldatma amaçlarında kullanılabilecek olmasını da unutmamak gerekir.