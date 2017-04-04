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Bu fotoğraftan sonra kötü haberi öğrendi

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Bu fotoğraftan sonra kötü haberi öğrendi
21 yaşındaki kadın bikinili selfielerinde gözüne batan büyük siyah noktayı takıntı haline getirip doktora gidince kötü haberi aldı.

21 yaşındaki Cloe Jordan, bikini selfilerinin hayatını kurtardığını iddia etti. Genç kızın karnındaki ben bikinili fotoğraflarında iyice gözüne batmaya başlayınca sonunda lekeyi aldırmaya karar vererek doktora gitti ve doktoru bazı testler yapılması gerektiğini söyledi.

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Testler sonunçları beklenirken leke gittikçe büyüdü ve rengi değişti. Genç kadın hala ciddi bir şey olduğunu düşünmüyordu. Sadece çirkin bulduğu bu benden kurtulmak istiyordu. Cloe 3 ay önce biyopsi sonuçları gelince kötü haberi aldı. Karnındaki ben aslında ölümcül bir cilt kanseriydi ve doktorlar yayıldığını düşünüyor.

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Cloe 3 ay önce biyopsi sonuçları gelince kötü haberi aldı. Karnındaki ben aslında ölümcül bir cilt kanseriydi ve doktorlar yayıldığını düşünüyor.

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