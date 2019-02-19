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Bu gece göğe bakanlar dikkat!

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Birazdan: Yılın ikinci ‘Süper Ay’ı bu gece belirecek
Bu gece göğe bakanlar dikkat!

Dünya’ya en yakın noktada olması, Ay’ı en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösterecek.

KKTC’de, 19 Şubat günü yerel saatle 17:15’ten itibaren görülmeye başlanacak olan ‘Süper Dolunay’, 20 Şubat sabah 08:30’a kadar gözlemlenebilecek.

Yılın ilk ‘Süper Ay’ı 20 Ocak’ı 21 Ocak’a bağlayan gece görülmüştü. Tam Ay Tutulması’nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek ‘Süper Kanlı Ay’a dönüşmüştü. Tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gökyüzünde eşine az rastlanır bir görüntü oluşturmuştu.

Yılın üçüncü ve son Süper Ay’ı 21 Mart’ta seyredilebilecek.
 

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