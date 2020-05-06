  • BIST 98.571
  • Altın 389,526
  • Dolar 7,1879
  • Euro 7,7728
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bu gece göğe bakın.2020'nin son Süper Ay'ı Kıbrıs'tan görülebilecek

» »
2020'nin son 'Süper Ay'ı 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece yarısı gözlenebilecek. Bu gökyüzü fenomeni Kıbrıs’tan da görülebilecek.
Bu gece göğe bakın.2020'nin son Süper Ay'ı Kıbrıs'tan görülebilecek

2020'nin son 'Süper Ay'ı 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece yarısı en iyi şekilde gözlenebilecek.

Salı gecesi başlayan Dolunay ise Cuma'ya kadar devam edecek.

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, diğerleri ise 9 Mart ve 8 Nisan'da gözlenmişti.

Kuzey yarımkürede bu dönem bol miktarda çiçek açtığı için Amerikan Kızılderililerinin bu gökyüzü olayına "Çiçek Ay'ı" adı verdiği belirtiliyor.

Mısır ekim ayı, süt ayı ve Budistlerin Vesak festival ayı isimleriyle de anılıyor.

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

Işık kirliliği olmayan yerlerde en iyi gözlenebileceği belirtiliyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar: Likit Sıkıntısı Çeken İşletmelerin Sorunlarını Gidermekte Kararlıyız06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:14
  • Eğitim Bakanı Çavuşoğlu sınav tarihlerini duyurdu06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:05
  • İnsan Hakları Derneği, Diyalog Tv’nin Uydu Yayınlarının Durdurulmasını Eleştirdi06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:18
  • KTAMS Başkanı Bengihan: “Örgütlü Bulunduğumuz İş Yerlerinden Yeterince Tedbiri Alınmadı”06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02
  • Cuma ve Cumartesi Yağmur Bekleniyor… Sıcaklık 26-29 Derece06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:49
  • LTB Başkan Harmancı: “Yüzlerce kamusal nokta belediye ekipleri tarafından ilaçlandı”06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45
  • İzcan: “Aslan, İnan ve Gezmiş’i saygıyla anıyoruz”06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45
  • Bakan Pilli, Akçın Ltd. Personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42
  • Sağlık Bakanlığı’ndan TUS’u kazanan doktorlara duyuru06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:36
  • Gaziköy-Paşaköy arasında arazi yangını, müdahale ediliyor!06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti