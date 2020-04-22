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Bu gece göğe bakın..Saatte 10-20 meteor tüm Kıbrıs'tan görülecek

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Güney Kıbrıs Astronomi Derneği Başkanı Krisantos Fakas, bugün yaptığı açıklamasında 'Liritler' olarak bilinen göktaşlarının hafta boyunca, gökyüzünde görünebileceğini kaydetti. 
Bu gece göğe bakın..Saatte 10-20 meteor tüm Kıbrıs'tan görülecek

Güney Kıbrıs Astronomi Derneği Başkanı Krisantos Fakas, bugün yaptığı açıklamasında 'Liritler' olarak bilinen göktaşlarının hafta boyunca, gökyüzünde görünebileceğini kaydetti. 

Güney Kıbrıs Astronomi Derneği Başkanı Fakas, bu gece "istisnasız, Kıbrıs'ın her yerinden görülebilecek" bir gökyüzü fenomeninin yaşanacağını söyledi. Fakas, fenomenin en iyi şekilde gözlemlenebilmesi için, gözlemlemek isteyenlere "evlerindeki ışıkları kapatmaları" yönünde öneride bulundu. 

 

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Fakas, bu 'gökyüzü fenomeninin' 16 Nisan'da başladığını, 26 Nisan'da sona ereceğini ancak bu geceden yarın geceye kadarki sürede, görünürlüğünün 'zirveye' ulaşacağını söyledi. 

Fakas, “Gösteri istisnasız tüm Kıbrıs'ta görülebilir” dedi.

NASA'ya göre, Lyra takımyıldızının adını taşıyan bu yıldızlar, dünyanın en eski meteor yağmurlarından biridir ve son 2700 yıldır gözlemlenebiliyor. 

Fakas, 'zirve' olarak nitelediği bu geceden yarın geceye kadarki sürede, saatte 10 ila 20 meteorın görülebileceğini ve fenomenin en iyi şekilde gözlemlenebilmesi için, gözlemlemek isteyenlere "evlerindeki ışıkları kapatmaları" yönünde öneride bulundu. 

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