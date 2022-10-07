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Bu Gece Mevlid Kandili

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İslam aleminin önemli geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili bu gece idrak ediliyor.
Bu Gece Mevlid Kandili

İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Camii’nde program düzenleyecek.

 18.30-20.00 saatleri arasında yer alacak programda Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal vaaz verecek. BRT2’den canlı yayınlanacak olan program dualar ve nasihatlerle sonlandırılacak.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Kandil nedeniyle yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed  Mustafa (S.A.V.)'in dünyaya teşrifleri ile idrak edeceğimiz bugünkü Mevlid Kandili'nin, tüm insanlığın huzur ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.” ifadelerini kullandı.

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