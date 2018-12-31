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Bu gece nerede ne var?

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İşte ülkemizdeki yeni yıl kutlamaları....
Bu gece nerede ne var?

2018’in sona ermesine saatler kaldı. Dünya, bu gece yarısı 2019’u karşılayacak.

Ülkede yeni yılın huzur içinde karşılanması için yetkili birimlerce önlemler alınırken, vatandaşlar da bu geceye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu bugün de devam ediyor. Trafikte de büyük bir yoğunluk dikkat çekiyor.

 

Kıbrıs Yılbaşı programı 2019! Her sene olduğu gibi bu yılda Kıbrıs'ta birçok yılbaşı etkinliği gerçekleştirilecek. Yılbaşında program yapmak isteyen vatandaşlar kısa bir süre kala araştırma yapmaya başladı. Uğrak noktalardan olan Kıbrıs'a kimlerin geldiği ise merak konusu.

 

31 ARALIK 2018

NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL SPA:FUNDA ARAR

31 ARALIK PAZARTESİ

KAYA PALAZZO GİRNE: YILBAŞI KONSERİ KORAY AVCI

 31 ARALIK 2018

ELEXUS GİRNE: AJDA PEKKAN

KAYA ARTEMİS

YILBAŞI ÖZEL KONSERİ: EMEL SAYIN
31 Aralık

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