  • BIST 1.373,760
  • Altın 500,02
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2050
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C