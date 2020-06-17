Bu gece'den itibaren Benzin ve Euro Dizel’e Zam

Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak...
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre; 95 ve 98 Oktan Benzine 44 kuruş, Euro Dizel’e ise 38 kuruş zam yapılacak.
Yapılan artış bu gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak.
Bu gece yarısından itibaren Benzin ve Euro Dizel’e zam uygulanacak...
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre; 95 ve 98 Oktan Benzine 44 kuruş, Euro Dizel’e ise 38 kuruş zam yapılacak.
Yapılan artış bu gece 00.00’dan itibaren geçerli olacak.
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