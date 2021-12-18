Bu Geceden İtibaren Şiddetli Fırtına ve Yağmur Bekleniyor

Bu Geceden Yarın Geceye Kadarki Sürede Yetkililer Ve Vatandaşlar Yaşanabilecek Olumsuzluklara Karşı Tedbirli Olmaya Çağrıldı

Bu Geceden Yarın Geceye Kadarki Sürede Yetkililer Ve Vatandaşlar Yaşanabilecek Olumsuzluklara Karşı Tedbirli Olmaya Çağrıldı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den yarın gece yarısına kadar olan süre için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı.

Daireden yayımlanan ihbara göre, ilgili sürede bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşecek.

Raporda rüzgârın güney ve batı yönlerden, saatte 39-49 kilometre hıza çıkabileceği, zaman zaman 62-74 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde esebileceği uyarısında bulunuldu; yetkililer ve vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırıldı.