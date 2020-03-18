  • BIST 86.778
  • Altın 316,796
  • Dolar 6,4223
  • Euro 7,0410
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Bu geceden itibaren Türkiye dahil gelen tüm vatandaşlara 14 gün karantina

» »
SonDakika: Kudret Özersay açıkladı: Bu geceden itibaren Türkiye dahil gelen tüm vatandaşlar 14 gün karantina
Bu geceden itibaren Türkiye dahil gelen tüm vatandaşlara 14 gün karantina

img-20200318-wa0000.jpgSon birkaç saat içerisinde gerek ülkemizde gerekse Türkiye Cumhuriyetin’de meydana gelen gelişmeleri de dikkate alarak, yarın saat 12:00’de uygulayacağımızı açıkladığımız kararı kapsam olarak genişletme ve erkene alma yoluna gidiyoruz

Bu akşam gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular da dahil hem KKTC hem de diğer tüm ülke vatandaşları (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil) bundan böyle bu akşamdan itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün itibarı ile bütün Kıbrıs'ta 71 COVİD-19 hastası oldu17 Mart 2020 Salı 23:58
  • KKTC’ye yurt dışından gelecek olan HERKES (yabancı veya vatandaş) için 14 gün evde tecrit uygulaması vardır17 Mart 2020 Salı 23:56
  • Detay 7 yaşında17 Mart 2020 Salı 22:42
  • Akıncı:“Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık”17 Mart 2020 Salı 21:33
  • HP'den Hastaneye 50 Bin TL bağış17 Mart 2020 Salı 21:30
  • Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor17 Mart 2020 Salı 21:25
  • Özersay: Aldığımız tedbirler devam ediyor, OHAL yok17 Mart 2020 Salı 21:04
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar17 Mart 2020 Salı 19:33
  • Amcaoğlu,maaşlarda kesinti dâhil "Eşel Mobil’in" de kaldırılabileceğini söyledi.17 Mart 2020 Salı 18:42
  • Güzelyurtta bulunan KYK yurtları boşaltılıyor: Öğrencilere Pazara kadar süre verildi17 Mart 2020 Salı 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti