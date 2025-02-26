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‘Bu gemilerin yükü neymiş?’ "birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den  sorular...
‘Bu gemilerin yükü neymiş?’ "birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den  sorular...

İşte Özel'in açıklaması...

Recep Tayyip Erdoğan’a bir soru sormak istiyorum. Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Bu beyefendinin özelliği babasını yakından tanımanız; Maksut Serim. Sizin Başbakanlıktayken örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu. Bolca manşet oluyordunuz, çünkü örtülü ödenek önceki dönemlerin 10 katına, 15 katına çıkıyordu. Ayrıca hesap kitabı kuvvetli olduğu, sizin de bu konuda kendisine çok güvendiğiniz biliniyor. Oğlunu Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden gelmediği, meslekten gelmediği halde önce Dışişleri’nde Özel Kalem Müdürü yaptınız. Sonra Bakan Yardımcısı yaptınız. Bu sırada 2022 yılında Kıbrıs’ta öldürülen, organize suç örgütü lideri Halil Falyalı ile öldüğü günden iki yıl önce ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bunu söyleyen milletvekillerimize bu beyefendi dava açtı. Kanıtları koyduk. Davaları kazandılar. Bu kişiyi göz göre göre Kıbrıs’ımıza, Lefkoşa’ya Büyükelçi atadınız. Şimdi apar topar Dışişleri kaynakları, diplomasi muhabirlerine Lefkoşa Büyükelçisi’nin görevden alınmak üzere olduğunu, değişeceğini, kararname beklediğini yazıyor. Şimdi ben ‘Bir suç örgütü ile ortak olan birini nasıl tuttun da önce Bakan Yardımcısı, sonra Büyükelçi yaptın?’ diye sormuyorum. Ben ‘Uluslararası sularda yüzen gemiler var mı?’ diye soruyorum. ‘Bu gemiler yüzerken durduruldu mu?’ diye soruyorum. ‘Bu gemilerin yükü neymiş?’ diye soruyorum. ‘O günlerde birilerinin hesap hareketlerinde acayip şeyler olmuş mu?’ diye soruyorum. Yoksa sen bu sorulara cevap vermek yerine bana ‘Özgür Bey bunu yapma, Türkiye’yi zora sokma. Bu çocuk yanlışa bulaşmış, bu konuları eşeleme, hepimiz aynı gemideyiz’ mi diyeceksin? Tayyip Bey, ben o gemide yokum. Biz o gemide yokuz. Ama siz hepiniz o geminin içindesiniz.”

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