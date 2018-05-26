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“BU GÖREVE DEVAM ETMENİN HİÇBİR ANLAM VE ÖNEMİ YOK”

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Afrika gazetesine saldırılara ilişkin davada verdiği kararlarla toplumun büyük desteğini alan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar görevinden istifa etti…
“BU GÖREVE DEVAM ETMENİN HİÇBİR ANLAM VE ÖNEMİ YOK”

Reynar sosyal medya hesabında “Her son yeni bir başlangıçtır. Sadece zamanında nokta koymayı bilmek gerek. Bugün itibariyle yargıçlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok. Yazacak, konuşacak, paylaşacak çok şey birikti. Yeni başlangıçlarda görüşmek dileğiyle...” dedi.

YÜKSEK MAHKEME, REYNAR’IN İSTİFASI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Reynar’ın görevinden ayrılma ve yurt dışına yerleşme düşüncesine varmasının tamamen kendi tasarrufu olduğu vurgulanan açıklamada “İstifası ile neticelendirdiği davalar arasında bağlantı kurulması, en hafif şekli ile gerçeklerin çarpıtılması niteliğindedir” denildi. Açıklamada ayrıca; “30.6.2018 tarihine kadar göreve devam etme ve 2.7.2018 tarihi itibarıyla izne çıkma doğrultusunda dilekçe vermiş olmasına rağmen Kıdemli Yargıç bugün itibarı ile izinlerini kullanmaya başlamış bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAĞIMSIZLIK YOLU, YARGIÇ REYNAR’IN İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ
Kıdemli Yargıç TacanReynar’ın istifasını değerlendiren Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri MünürRahvancıoğlu,  “Yargıç Tacan Bey onurlu bir insan, ama bırakıp gidenler değil, kalıp direnenler kazanacak” dedi. Rahvancıoğlu,  Kıdemli Yargıç TacanReynar’ın Afrika gazetesine saldırılara ilişkin davada görev yaptığını hatırlatarak,  Reynar’ın herhangi bir tehditten korktuğuna ihtimal vermediğini, Reynar’ın kırılmakta haklı olmakla birlikte istifa kararının doğru olmadığını savundu.

BASIN-SEN: “SİSTEME KARŞI BİR İSYAN”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıdemli Yargıç TacanReynar’ın istifasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi. Kişmir, Reynar’ın istifasını “düzene ve sisteme karşı bir isyan” olarak nitelendirdi. Kişmir konuya ilişkin açıklamasında, “Bir ülkenin bir yargıcı çıkıp, ‘İçinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende göreve devam etmenin hiçbir anlamı ve önemi yoktur’ diyerek istifa ediyorsa, o ülkede yıkılması en zor olan yargı adaletinin de artık bittiğini gösterir” dedi.

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