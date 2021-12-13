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Bu Görüntülerin Uzaylılara Ait Olduğu İddia Ediiliyor

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Bu Görüntülerin Uzaylılara Ait Olduğu İddia Ediiliyor
Bu Görüntülerin Uzaylılara Ait Olduğu İddia Ediiliyor

ABD'li bir askeri pilotun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kısa sürede dünya genelinde büyük ses getirdi. UFO'lardan oluştuğu belirtilen videonun, uzaylılara ait en net kayıt olduğu iddia ediliyor. Ancak video ile ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İnsanoğlu, uzaylılarla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları dört gözle takip ederken, ABD'li bir asker tarafından paylaşılan video, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, Pasifik Okyanusu üzerinden geçen filonun UFO filosu olduğu iddia ediliyor.

DAHA SONRA İZLERİNİ KAYBETTİRİYORLAR

İngiltere merkezli Independent'in haberine göre, 24 Kasım'da çekildiği belirtilen video, American Military News'e göre ilk kez Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde pilotun "Bunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği duyuluyor ve ekliyor: "Bu biraz tuhaf bir şey." Daha sonra ise filonun kaybolduğu görülüyor.

 

TOPLAM 53 SANİYE SÜRÜYOR

ABD'li pilotun, söz konusu görüntüleri Güney Çin Denizi'nden 39 bin fit yükseklikte kaydettiği açıklandı. 53 saniye süren görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

"BAŞKA CANLILAR OLDUĞUNU KABUL ETMELİYİZ"

Video, sosyal medya üzerinden 40 binden fazla kişi tarafından yorumlandı. Bir Twitter kullanıcısı, "İlk başta kokpit camının yansıması sandım… ama hayır" yazdı. Başka bir kullanıcı ise bunun karşı bir askeri tatbikat olduğunu savundu.

Bir başkası ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca yıldız ve gezegen içeren milyarlarca Galaksi olduğu düşünülürse, bizden başka canlıların var olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

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