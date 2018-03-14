Başbakan Tufan Erhürman, “Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin yeniden adaya dönüşü ve yatırım yapmasını önemsediklerini, bu yöndeki düşüncelerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştıklarını” söyledi. “Sayın Erdoğan, Kıbrıs’ta nüfus dengesine yönelik hassasiyetini geçmişte pek çok kez, gazetecilerle bir araya geldiği toplantılar dahil paylaşmıştır. Bu düşünceleri ‘nüfusu eşitleyin’ talimatı gibi sunmak

maksadını aşan ifadeler olur.”

Erhürman, “Erdoğan, Kıbrıs’ta nüfusun eşitlenmesi yönünde talimat verdi” yönündeki

tartışmaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan, Kıbrıs’ta nüfus dengesine yönelik hassasiyetini geçmişte pek çok kez,

gazetecilerle bir araya geldiği toplantılar dahil paylaşmıştır. Türkiye için de bilinen görüşleri

vardır. Bunu, nüfusun eşitlenmesi yönünde talimat gibi yorumlamak maksadın ötesinde olur.

Ayrıca talimat anlamına gelebilecek ‘nüfusu eşitleyiniz’ gibi bir talep de olmamıştır.”

Erdoğan’ın adada nüfusun dengelenmesi yönünde bilinen hassasiyetini dile getirdiğini belirten

Erhürman, kendilerinin de bunun üzerine “yurt dışında yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türkün adaya

geri döndürülmesi ve yatırım yapması” düşüncelerini ortaya koyduğunu söyledi.

“Bu görüşmede, ülkemizdeki hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelebilecek hiçbir konuşma olmamıştır.”

“Özgürlükler… Yurttaşlık…”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin samimi ve yapıcı

bir atmosferde geçtiğini söyleyen Erhürman, “Bu görüşmede, ülkemizdeki hak ve özgürlüklerin

kısıtlanması anlamına gelebilecek hiçbir konuşma olmamıştır” dedi.

“Yurttaşlıklar” gibi konuların iddia edildiği gibi toplantıda gündeme gelmediğini belirten

Erhürman, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir meselenin içindedir, o nedenle Afrin’e yönelik gelişmeler bizim

görüşmemizin da ana konusu olmuştur. Sayın Erdoğan, Afrin’e yönelik gelişmeler nedeniyle

birkaç saatlik uykuyla bizleri kabul etmiştir. Görüşmenin 45 dakika sürmesi de bizlerin uçuş

programından kaynaklanmıştır.”

Erhürman, “Afrin operasyonu dışında neler konuşuldu” sorumuza şu yanıtı verdi:

“Kıbrıs sorunu ve hidrokarbon meselesi de görüşmemizde ele alınmıştır. Elbette, sosyal ve

ekonomik kalkınmaya yönelik projelerimizi de sayın Erdoğan’la paylaşma fırsatı bulduk. Türkiye

Cumhuriyeti’nden adaya gelen insanlarımızla ilgili projelerimizi sayın Erdoğan’la paylaştık.

Özellikle yoksul bölgelerin refahı için ciddi düşüncelerimiz vardır. Toplantı samimi ve yararlı

geçti. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz hiçbir şekilde gergin değildi, kendileri hem bizlere,

hem de hükümete yönelik son derece yapıcıydı.”



Erhürman, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki bazı kesimlere yönelik gönül kırıklığı var” yönünde medyaya yansıyan sözlerle ilgili ise şöyle konuştu:

“Gönül kırıklığı tabiri benim kendi değerlendirmemdir. Türkiye’nin Afrin’deki gelişmeleri sürürken,

Kıbrıs’ta gündeme gelen kimi çıkışlar ya da Türkiye’ye yansıyan bazı tartışmalar elbette orada

gönül kırıklığı yaratmıştır, bunu da anlamak gerekir.” (yenidüzen)