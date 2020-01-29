Antonine Plague: 5 milyon

Yakın Doğu'daki kampanyalardan geri dönen birlikler tarafından Roma İmparatorluğu'ndan yayıldı. Salgın, Roma İmparatoru Lucius Verus, Marcus Aurelius Antoninus olmak üzere birçok önemli insanın ölümüne neden oldu. Veba , beş milyon can aldı.