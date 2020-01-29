Bu grip 1 milyon kişiyi öldürdü!
Antonine Plague: 5 milyon
Yakın Doğu'daki kampanyalardan geri dönen birlikler tarafından Roma İmparatorluğu'ndan yayıldı. Salgın, Roma İmparatoru Lucius Verus, Marcus Aurelius Antoninus olmak üzere birçok önemli insanın ölümüne neden oldu. Veba , beş milyon can aldı.
Çin'de ortaya çıkan ve 100'den fazla insanı öldüren koronavirüs, akıllara insanlığın bugüne dek yaşadığı ölümcül salgınları hatırlattı. Tarihte bir sürü örneği olan öldürücü veba çok ürpertici
29 Ocak 2020 Çarşamba 19:17
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