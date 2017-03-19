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Bu haberi okumadan biletinizi atmayın!
Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapıldı. 18 Mart 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL'nin talihlisi belirlendi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 18 Mart 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “48246” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “48246” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgül tarafından satıldı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız. 

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