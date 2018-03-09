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Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın

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Bu haberi okumadan hafta sonu planı yapmayın
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın öğleden sonra hafif sağanak bekleniyor, pazar gününden önümüzdeki hafta cumaya kadarki sürede ise parçalı az bulutlu veya parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Hava yarın beklenen hafif sağanağın ardından önümüzdeki hafta açık az bulutlu olacak; sıcaklık 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın öğleden sonra hafif sağanak bekleniyor, pazar gününden önümüzdeki hafta cumaya kadarki sürede ise parçalı az bulutlu veya parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında olması, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi de bekleniyor.

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