Bu haberi okumadan plan yapmayın

Meteoroloji Dairesi, bu hafta sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.
Dairenin 23 Ekim’e kadarki süreçle ilgili hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hafta boyu hava açık ve az bulutlu olacak; hafta sonu hava parçalı az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27 – 30 derece olacak. Rüzgar genellikle kuzeyden orta kuvvette esecek.
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