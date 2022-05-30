Bu hafta 32 yangın çıktı!

23 – 29 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (31) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 595.110 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan tavadaki yağın ısınması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu, spiral makinesinden çıkan kıvılcım, su ısıtıcısı ve jeneratörün kısa devre yapması, çöplükten sirayet, araç egzozunun fazla ısınması ve trafo odasının aşırı yüklenmesi olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; arabaların motor kısmında, su kuyusunda, refüjde, merdiven boşluğunda, bahçe duvarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, okulun avlusunda bırakılan köpeğin kurtarılması, yola devrilen ve devrilmek üzere olan ağaçların kesilip yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevk edilmesi ve English School öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Gazimağusa 10 Lefkoşa 8 Girne 4 Güzelyurt 2 İskele 2 Geçitkale 2 Gemikonağı 2 Yeşilköy 1 TOPLAM 31

YANGIN SEBEPLERİ Sönmemiş Sigara İzmariti 9 Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar 5 Faal Ocakta Unutulan Tavadaki Yağ 3 Temizlik Maksatlı 3 Araçlarda Meydana Gelen Kısa Devre 4 Trafik Kazası Sonucu 1 Spiral Makinesinden Çıkan Kıvılcımlar 1 Su Isıtıcısının Kısa Devre Yapması 1 Çöplükten Sirayet 1 Jeneratörün Kısa Devre Yapması 1 Trafo Odasının Aşırı Yüklenmesi 1 Araç Egzozunun Isınması 1 TOPLAM 31

YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot 9 Ekin 5 Ev 3 Motorlu Araç 3 Anız 3 Elektrik 2 Sair 2 İş Yeri 1 Çöplük Alan 1 Balya 1 Orman 1 TOPLAM 31

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI Girne 8 Lefkoşa 8 Gazimağusa 4 Güzelyurt 1 Geçitkale 1 TOPLAM 22

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI Can Kurtarma 11 Yangına Karşı Tedbir 4 Yangın Eğitimi 4 Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 2 Yol Güvenliğinin Sağlanması 1 TOPLAM 22

PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ