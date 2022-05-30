  • BIST 2.524,95
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3771
  • Euro 17.6496
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Bu hafta 32 yangın çıktı!

» »
Bu hafta 32 yangın çıktı!
Bu hafta 32 yangın çıktı!

23 – 29 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (31) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 595.110 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan tavadaki yağın ısınması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu, spiral makinesinden çıkan kıvılcım, su ısıtıcısı ve jeneratörün kısa devre yapması, çöplükten sirayet, araç egzozunun fazla ısınması ve trafo odasının aşırı yüklenmesi olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; arabaların motor kısmında, su kuyusunda, refüjde, merdiven boşluğunda, bahçe duvarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, okulun avlusunda bırakılan köpeğin kurtarılması, yola devrilen ve devrilmek üzere olan ağaçların kesilip yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevk edilmesi ve English School öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Gazimağusa

10

Lefkoşa

8

Girne

4

Güzelyurt

2

İskele

2

Geçitkale

2

Gemikonağı

2

Yeşilköy

1

TOPLAM

31

 

YANGIN SEBEPLERİ

Sönmemiş Sigara İzmariti

9

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar

5

Faal Ocakta Unutulan Tavadaki Yağ

3

Temizlik Maksatlı

3

Araçlarda Meydana Gelen Kısa Devre

4

Trafik Kazası Sonucu

1

Spiral Makinesinden Çıkan Kıvılcımlar

1

Su Isıtıcısının Kısa Devre Yapması

1

Çöplükten Sirayet

1

Jeneratörün Kısa Devre Yapması

1

Trafo Odasının Aşırı Yüklenmesi

1

Araç Egzozunun Isınması

1

TOPLAM

31

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot

9

Ekin

5

Ev

3

Motorlu Araç

3

Anız

3

Elektrik

2

Sair

2

İş Yeri

1

Çöplük Alan

1

Balya

1

Orman

1

TOPLAM

31

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne

8

Lefkoşa

8

Gazimağusa

4

Güzelyurt

1

Geçitkale

1

TOPLAM

22

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

11

Yangına Karşı Tedbir

4

Yangın Eğitimi

4

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

TOPLAM

22

 

 

                                                                                               PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: Hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:16
  • 71 Kaza 18 Yaralanma30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:09
  • Bu hafta 32 yangın çıktı!30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:04
  • 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:03
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) Tasarrufu30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:58
  • Anastasiadis: Sevgili Ersin Tatar...30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:49
  • Zorlu Töre PGM'den 3 yakın koruma talep etti30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:24
  • Çavuşoğlu: Okullarda maske ve test zorunluluğu kalktı30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:22
  • Özersay'ın istifası Meclis'te okundu... HP Vekilleri Meclis oturumuna katılmadı...30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:21
  • Acil kan aranıyor!30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti