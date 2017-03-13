Bu hafta burçları neler bekliyor?

13-19 Mart haftası burç yorumunuz...

KOÇ Burcu bu hafta mantık ağırlıklı hareket ediyorsunuz. Siz olgun davranırken bazılarının duyguları doğrultusunda saçmalaması hoşunuza gitmeyebilir. İş hayatınızda ayrıntıları yakalayarak daha başarılı olma imkanı bulabilirsiniz. Anlaşamadığınız birini hafta itibariyle başarınızla alt etmeniz söz konusu. Aşk hayatınızda kıskanç tutum sergilemeniz, ilişkinizi ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Kıskançlık yaratan duyguları körüklememeli siniz. Sizi negatif şekilde yönlendiren arkadaşlarınıza kulak asmayın. Karar alırken ve uygularken yalnızca kendi aklınıza güvenin. Çünkü sizi ve hayatınızı sizden daha iyi kimse bilmiyor. Aynı zamanda sırlarınızı açacağınız insanlara dikkat edin. İlişkilerde eleştiri dozunu aşabilir, bazı sevdiklerinize karşı cephe alabilirsiniz. Kaliteli yaşam adına atacağınız adımlarda önemli yenilikler ve değişim söz konusu. Hafta sonu kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.

BOĞA Burcu bu hafta kendi kararlarınızı çevrenizden etkilenmeden vermek isteyebilirsiniz. Güzel gittiğini sandığınız şeylerin altındaki gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Sonu gelmeyen iç ve dış savaşlar nedeniyle yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Yalnızsanız tüm bedeninizi saracak olan müthiş bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Evli iseniz, eşiniz tarafından daha çok sevilmek isteyerek bunu ona belirtebilirsiniz. Bu hafta ağırlıkla aşk temalı ilerliyor. Ruhunuzun şımartılmaya ihtiyacı var. İlişkilerde yaşanan sorunlar sizin pozitif tavrınız sayesinde yok olabilir. 12 Mart Dolunay etkileri sürerken kendinizi birden fazla oluşum içinde bulabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek yeni girişimlere ihtiyacınız var. Tam manasıyla mutlu olabilmek için egolardan ve hırslardan kurtulmalı, hazmedemediğiniz durumlar için intikam duygusu gütmemelisiniz. Yaşananları geride bırakarak, yaşamak istediklerinize odaklanmalısınız.

İKİZLER Burcu bu hafta hedefe giden yolda sorumluluk duygusuyla hareket ediyorsunuz. 12 Mart Dolunay etkileri bir takım aksilikleri beraberinde getirebilir. Gerek iş, gerekse özel hayatla ilgili önünüze çıkan engeller sizi yıldırmaya yetmiyor. Arkadaşlarınızla aranızda gizli kalmış konular hafta itibariyle gün yüzüne çıkabilir. Bununla ilgili tartışırken sözleriniz karşı tarafa ağır gelebilir. İçinizde biriktirdiğiniz, söylemeyi ertelediğiniz her ne varsa ortaya dökebilirsiniz. Bazı ilişkilerde geri dönülmeyecek bir yola girilebilir. Hafta ortasından itibaren yoğun düşünceler nedeniyle uykusuzluk problemi gelişebilir. Ruhsal anlamda kendinizi rahatlatacak şeyler yaparak hafta sonu size gereken enerjiye sahip olabilirsiniz. Evli ikizler bu hafta eşle ilgili ufak tefek sorunları büyütmemeli. Çevrenizin etkisinde kalarak ve duyduklarınızla hareket ederek sevdiklerinizi kırmanız olası görünüyor. İlişkiler açısından denge kurmakta zorlanacağınız bir hafta ve sonrasında her şeyin yoluna gireceği günler sizleri bekliyor.

YENGEÇ Burcu bu hafta en dikkat çeken burç siz oluyorsunuz. Haftanın ilk gününden itibaren yaşantınız hareketleniyor. Önemli toplantılar, organizasyonlar, eğlenceler ve davetler. 12 Mart Dolunay sonrası iletişim içinde olduğunuz kişilerle daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Komşu, arkadaş, kardeş ve kuzenlerle ilgili önemli gelişmelerde siz de bulunabilirsiniz. Ortak çalışmalarda ortaya çıkan aksilikler ve sürtüşmeler, sizi kısa süreli de olsa endişeye sevk edebilir. Yengeç Burcu aşk hayatına bu hafta uzlaşma huzur hakim oluyor. Maddi imkanlar doğrultusunda isteklerinizin ne kadarını, ne şekilde gerçekleştirebileceğinizin değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bebek sahibi olmak isteyenler hafta itibariyle sürprizle karşılaşabilirler. Aşk, yalnız Yengeç Burcu’nun kapısını aniden çalabilir. Var olan evcil hayvanınızla ilgili sağlık sorunu yaşayabilir veya yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz.

ASLAN Burcu bu hafta önemli dönüm noktaları yaşayabilir. İlişkilerde yeni bir boyuta geçebilirsiniz. Son zamanlarda kendi değerinizi bilir tarzda yaklaşımlar sergilemeniz, bazılarının aklını başına getiriyor. Zekanızı ve iletişim becerinizi tam manasıyla kullanıyorsunuz. Bu süreçte, işine gelemeyen bazıları sizi bencil ve merhametsiz olarak nitelendirebilir. Ancak siz onlara asla kulak asmayın. Size nasıl geliyorsa, siz de onlara aynı şekilde gitmeye devam edin. Aşk uğruna verdiğiniz ödünlere son vermeniz sizi bu haftadan itibaren bambaşka bir yere taşıyabilir. Aşkta aradığınız gerçeklik duygusu ortaya çıkıyor. Sorumluluklarını es geçen ve olanlar hakkında sadece sizi suçlayan insanlara dersini veriyorsunuz. Aslan Burcu iş hayatı konusunda bu hafta yeni haberler alabilir. Fazladan kazanç sağlayabileceğiniz imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Günlük yaşantıda ve kariyerinizle ilgili daha çok çalışarak yorulabilirsiniz. Kazancınızda ise önemli bir artış söz konusu.

BAŞAK Burcu bu hafta yuvanızla ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bu, yeni aldığınız evinizi dizayn ettirmek veya var olan evinize alacağınız eşyalarla ilgili olabilir. 12 Mart Dolunay etkileri üzerinizde bilinmedik bir baskı yaratabilir. Bu baskıyla hareketlenebilir, enerjinizi tümüyle işinize veya evinize haracayabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili bu hafta pek fazla bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi oluruna bırakarak hareket edebilirsiniz. Kazanç konusunda çok şanslısınız. İş kurmayı düşünenler hafta itibariyle harekete geçebilirler. Eviniz bereketleniyor. Geliriniz önemli ölçüde artıyor. Bu hafta diyete ve spora başlamak için de son derece uygun. Dış görünümle ilgili yapacağınız değişikliklerden büyük oranda memnun kalabilirsiniz. Enerjinizi ve şansınızı doğru yönde kullanırsanız, birçok konuyla ilgili mutlu değişimler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ Burcu bu hafta şansınızı kendiniz yaratmalısınız. Karşınıza çıkan fırsatlar değerlendireceğiniz türden. Aracınız var ise, bu hafta ortası onunla ilgili ufak bir problem yaşayabilirsiniz. 12 Mart Dolunayı sizi ruhsal manada etkiliyor. Bu hafta bir durum nedeniyle geçmişle bağlantı kurarak yeni haberler alabilirsiniz. Eskileri anımsayarak duygusallaşabilirsiniz. Ev, aile, iş ve farklı gelişmelerle ilgili o kadar meşgulsünüz ki, aşka zaman ayıramayabilirsiniz. Aradığınız aşka ulaşabilmek için, kendi ortamınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Maddi anlamda dikkatli olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yanıltıcı etkilere ve aldatmacalara açıksınız. Yaşam daha istekli ve atak olmanız konusunda sizi uyarıyor. Kendinizi, sağlığınızı ihmal etmeyin. Hobilere ve heyecan dolu etkinliklere zaman ayırın.

AKREP Burcu bu hafta yaşamın farklı güzelliklerini duyumsayabilirsiniz. Aşk konusunda güçlü hayallere sahipsiniz. Ancak hayalleriniz ulaşamayacağınız kadar büyük. Bu nedenle gerçeklerle yaşamak zorunda hissedebilirsiniz. Sevdikleriniz için fazla fedakarsınız. Bu hafta şartlarınızı sorgulayarak, değiştirmek istedikleriniz yönünde hareket edebilirsiniz. Elinizdeki değerlere sahip çıkıyor ve her geçen gün üzerine yeni şeyler eklemeyi başarıyorsunuz. Kariyer hayatı olan Akrep Burcu bu hafta başarılı çalışmalara imza atıyor. Yine bu hafta vücudunuzda bazı yerler sinyal verebilir. Sağlığınızla ilgili ufak geçici bir sorun yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sevdiklerinizle plan yaparak, hafta sonu gezisine çıkabilirsiniz. Duyumsadığınız güzellikler sayesinde geçmişi geçmişte bırakmayı başarıyor, mutlu olduğunuzu hissediyorsunuz.

YAY Burcu bu hafta yenileniyorsunuz. Derin hisler beraberinde aşık olma duygusunu getiriyor. Evliyseniz, eşinizi şaşırtacak davranışlarda bulunabilirsiniz. Özgürlük duygusu ve farklı heyecan arayışıyla hareket ederseniz büyük risk almış olursunuz. Kalbiniz boş ise yeni yakınlaşmalar olabilir. Geçmişte kalan bir aşkla ilgili haberler alabilirsiniz. Bu konuda tedbirli olmanızda fayda var. İlkinde yaralayan, sonrakinde öldürebilir. Çevre ile ilişkileriniz son derece güçlü. Sevdiklerinizle birlikte uzun zamandır istediğiniz o seyahati bu hafta sonu gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında kariyer veya günlük yaşamla ilgili bir konuda patlama noktasına gelebilirsiniz. Ağzınızdan istemediğiniz kelimeler çıkabilir. İhmal ettiğiniz bazı şeyler bu hafta karşınıza çıkabilir. Tamam ya da devam kararı alacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK Burcu bu hafta 12 Mart Dolunayından en fazla etkilenen burçlardan birisiniz. Kendinizi ego savaşları ve güç müdahalesi içinde bulabilirsiniz. Kararlarınızı uygulama noktasında yalnız hareket etmeniz yararınıza olacaktır. Hafta ortasından itibaren kazancınız artıyor. Kişisel problemler yaşadığınız insanlarla çıkar çatışmasına girmeniz olası görünüyor. Aşk hayatınıza hafta başında gergin ve öfkeli giriş yapabilir, hafta ortasından sonra sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekarsanız, çevreniz sizinle ilgili çöpçatan davranışlar sergileyebilir. Özel hayatınız için aklınızda olmayan harcamalar yapabilirsiniz. Kariyerinizde güçlü bağlantıları kazanca çevirebilirsiniz. İletişim ve tavrınız karşınızdaki insanı etkileyecek türden. Yeni anlaşmalara imza atarken maddelerini es geçmeden tümüyle değerlendirmeye çalışın. Hem ruhsal hem fiziksel anlamda yoğun geçen bir haftadan sonra dinlenmek ve keyif alacağınız şeyler yapmak, sizi bir sonraki haftaya daha iyi hazırlayacaktır.

KOVA Burcu bu hafta her konuda kararlı davranıyorsunuz. Hayatınızda ilerlemeyen ve yanlış olan şeyler hakkında gerekli girişimlerde bulunabilirsiniz. Aşk sizler için son derece önemli. Duygularınızı aşkın da ötesinde yaşıyorsunuz. Değer verdiklerinize bu hafta sonuna kadar sahip çıkıyorsunuz. Size zarar verenler sevdiklerinizde olsa uzaklaşmayı tercih ediyorsunuz. Kısacası bu hafta herkese hak ettiği cevabı veriyorsunuz. Mücadele ettiğiniz konuları hiçe sayanları devre dışında bırakmak, hafta itibariyle yaptığınız en iyi şey olacaktır. Farklı davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. İş hayatınız iyi gidiyor ve önemli bağlantılar yakalıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız insanların size güveni artıyor. Bununla birlikte ileriki zamanlar için kazancınızı yatırıma çevirmeniz gerebilir ve bu yönde hareket edebilirsiniz.

BALIK Burcu bu hafta maddi kriz yaşayabilirsiniz. Eş veya aileden dolayı ortaya çıkan bir ödeme konusu çözüm gerektirebilir. Artık iyi niyetinizin kötüye kullanıldığını düşünebilirsiniz. Can sıkıcı noktaları aydınlatmak yerine, bulunduğunuz ortamı terk etme eğilimine sahip olabilirsiniz. Hukuk süreci yaşayanlar bu hafta yeni haberler alabilir. Tüm hafta 12 Mart Dolunay etkileri ile iç içesiniz. Bunun geçici olduğunu düşünün ve konular üzerine fesat düşüncelere kapılmayın. Meslek sahibi olanlar, kariyeriyle ilgili yeni bir projede yer alabilirler. İnternet, web sayfası, medya ve yayın kuruluşlarında ön plana çıkabilirsiniz. Zam, terfi gibi isteklerinizin cevap bulabileceği bir haftadasınız. Aşk hayatınız hafta sonuyla birlikte canlanıyor. Sevdiğiniz, eşiniz veya arkadaşlarla birlikte güzel ortamlarda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.