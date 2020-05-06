  • BIST 98.693
  • Altın 390,402
  • Dolar 7,1550
  • Euro 7,7326
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bu hafta Cuma ve Cumartesi Yağmur Bekleniyor

» »
Bu hafta Cuma ve Cumartesi Yağmur Bekleniyor.Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre, önümüzdeki haftanın ilk üç günü ise açık ve aç bulutlu geçecek.
Bu hafta Cuma ve Cumartesi Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Cuma ve Cumartesi günlerinin sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini açıkladı. Sıcaklık, Cuma günü 20-23 derece, bir haftalık süredeki diğer günlerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs dönemine ilişkin hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile önümüzdeki birkaç günde üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günleri ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak yağmurlu; cumartesi parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu; Pazar günü parçalı ve az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre, önümüzdeki haftanın ilk üç günü ise açık ve aç bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 26- 29 derece; sadece Cuma günü ise 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perşembeden itibaren yeniden yağışlı hava geliyor27 Nisan 2020 Pazartesi 14:22
  • En çok yağış alan bölge Selvilitepe25 Nisan 2020 Cumartesi 15:35
  • En Çok Yağış Alan Bölge Selvilitepe25 Nisan 2020 Cumartesi 11:13
  • Meteoroloji Dairesinden Uyarı.25 Nisan 2020 Cumartesi 10:38
  • Yarın gökgürültülü sağanak bekleniyor...24 Nisan 2020 Cuma 15:25
  • Meteoroloji'den uyarı (24 Nisan 2020)24 Nisan 2020 Cuma 08:49
  • Meteoroloji uyardı Cuma ve Cumartesi sağanak yağmur bekleniyor22 Nisan 2020 Çarşamba 15:16
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?18 Nisan 2020 Cumartesi 10:04
  • Hava ısınıyor17 Nisan 2020 Cuma 14:36
  • En Fazla Yağış Tatlısu’ya Düştü10 Nisan 2020 Cuma 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti