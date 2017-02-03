 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.649
  • Altın 145,492
  • Dolar 3,7344
  • Euro 4,0096
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Bu hafta hava nasıl?

» »
Bu hafta hava nasıl?
Meteoroloji Dairesi önümüzdeki hafta için hava durumu raporunu açıkladı...

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir hafta için yağmur beklenmediğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayıp bir hafta sürecek dönemli ilgili tahminlerine göre, hava sıcaklığı 3-4 derece artacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak; sabah saatleri don olayı bekleniyor.

Pazar hava parçalı çok bulutlu, Pazartesi parçalı bulutlu, Salı parçalı zamanla az bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe parçalı çok bulutlu ve Cuma günü parçalı az bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Salı ve Çarşamba günleri Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC'ye kar düştü!27 Ocak 2017 Cuma 13:05
  • En fazla yağış nereye düştü?27 Ocak 2017 Cuma 12:39
  • KKTC'ye kar geliyor!25 Ocak 2017 Çarşamba 14:52
  • Havalar değişecek mi?23 Ocak 2017 Pazartesi 15:28
  • Son 24 saatte metrekareye 8,7 kilogram yağmur yağdı.21 Ocak 2017 Cumartesi 14:38
  • Bu hafta hava nasıl?20 Ocak 2017 Cuma 15:56
  • Meteoroloji Dairesi beklenen uyarıyı yaptı18 Ocak 2017 Çarşamba 15:04
  • Bu hafta yağmur var mı?16 Ocak 2017 Pazartesi 15:29
  • Yağmurlu hava etkisini yitiriyor!13 Ocak 2017 Cuma 16:45
  • En çok yağış nereye düştü?13 Ocak 2017 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti