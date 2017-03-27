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Bu hafta hava nasıl?

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Bu hafta hava nasıl?
Meteoroloji Dairesi, haftalık hava tahmin raporunu açıkladı...

KKTC’de havanın yarından itibaren hafta sonuna kadar yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Mart-3 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yağmur beklenen haftanın ardından hafta sonu ve pazartesi havanın bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise yer yer kuvvetli esecek.

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