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Bu hafta hava nasıl?

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Bu hafta hava nasıl?
Meteoroloji Dairesi 11 – 17 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Dairesi, perşembe yer yer hafif, cuma ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kültesinin etkisinde kalacak. Perşembe ve cuma günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Perşembe yer yer hafif, cuma yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22 ile 25 santigrat dolaylarında seyredecek.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI ESECEK

Rüzgar periyodun ilk yarısı kuzey ve doğu, ikinci yarısı güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, çarşamba ve perşembe günleri yer yer fırtınamsı esecek.

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