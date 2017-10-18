Bu hafta hava nasıl?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 27-30 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 derece dolayında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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