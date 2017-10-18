 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.926
  • Altın 151,318
  • Dolar 3,6718
  • Euro 4,3287
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Bu hafta hava nasıl?

» »
Bu hafta hava nasıl?
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.

Hava sıcaklığı hafta boyunca 27-30 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hava Perşembeden sonra değişiyor...20 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
  • Sonbahar kendini gösteremiyor...18 Eylül 2017 Pazartesi 16:32
  • Sabah saatleri sisli geçecek13 Eylül 2017 Çarşamba 15:21
  • Sıcak hava devam edecek mi?11 Eylül 2017 Pazartesi 15:03
  • Meteoroloji'den açıklama geldi...08 Eylül 2017 Cuma 15:12
  • Sıcak hava ve nem...06 Eylül 2017 Çarşamba 14:22
  • Hava sıcaklığı düşüyor...04 Eylül 2017 Pazartesi 16:49
  • Bayramda hava nasıl?28 Ağustos 2017 Pazartesi 17:44
  • Hafta sonu hava nasıl?25 Ağustos 2017 Cuma 14:25
  • Sıcaklar devam edecek mi?23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti