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Bu hafta hava nasıl olacak

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Bu hafta hava nasıl olacak
Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.

 Ülkede, yarından itibaren 3 Mart Cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarın ve 1 Mart Çarşamba yer yer hafif yağmur, 2 ve 3 Mart yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak. Hava 4, 5 ve 6 Mart’ta az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 20 - 22 derece, diğer günlerde ise 17 - 19 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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