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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?

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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?
Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde ise 35 santigrat derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 - 17 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu; Cuma ve Cumartesi günleri açık; Pazar günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38; sahillerde 30 – 33 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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