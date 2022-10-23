Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor.
Yağışlı geçen günlerin ardından 23-28 Ekim tarihleri arasında bölge, ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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