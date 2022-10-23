  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

» »
Bu Hafta Hava Nasıl Olacak
Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor.

Yağışlı geçen günlerin ardından 23-28 Ekim tarihleri arasında bölge,  ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Nasıl Olacak? 20 Ekim 2022 Perşembe20 Ekim 2022 Perşembe 08:07
  • Yağışlı hava ne zamana kadar devam edecek?17 Ekim 2022 Pazartesi 13:39
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü? Meteoroloji açıkladı...17 Ekim 2022 Pazartesi 11:47
  • Meteoroloji Dairesi uyardı!16 Ekim 2022 Pazar 22:30
  • Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda uyardı16 Ekim 2022 Pazar 19:54
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü16 Ekim 2022 Pazar 12:40
  • Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı!16 Ekim 2022 Pazar 09:38
  • Kış yağışlı ve sert geçecek16 Ekim 2022 Pazar 09:37
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü15 Ekim 2022 Cumartesi 12:58
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?14 Ekim 2022 Cuma 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti