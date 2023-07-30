Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor
Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
|31.07.2023 Pazartesi
|01.08.2023 Salı
|02.08.2023 Çarşamba
|Bölge
|Hadise
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|Hadise
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|Bölgeyi incele.
|Girne
|25 °C
|35 °C
|25 °C
|35 °C
|25 °C
|34 °C
|Git
|Alevkaya
|21 °C
|34 °C
|20 °C
|33 °C
|20 °C
|33 °C
|Git
|Esentepe
|23 °C
|32 °C
|22 °C
|32 °C
|22 °C
|32 °C
|Git
|Lapta
|24 °C
|30 °C
|23 °C
|30 °C
|23 °C
|30 °C
|Git
|Çamlıbel
|23 °C
|33 °C
|22 °C
|32 °C
|22 °C
|32 °C
|Git
Bölge : Batı Mesarya
|31.07.2023 Pazartesi
|01.08.2023 Salı
|02.08.2023 Çarşamba
|Bölge
|Hadise
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|Hadise
|Min
|Max
|Bölgeyi incele.
|Güzelyurt
|20 °C
|35 °C
|19 °C
|34 °C
|18 °C
|35 °C
|Git
|Lefke
|24 °C
|33 °C
|23 °C
|32 °C
|23 °C
|32 °C
|Git
Bölge : Orta Mesarya
|31.07.2023 Pazartesi
|01.08.2023 Salı
|02.08.2023 Çarşamba
|Bölge
|Hadise
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|Hadise
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|Bölgeyi incele.
|Ercan
|22 °C
|38 °C
|21 °C
|38 °C
|22 °C
|38 °C
|Git
|Lefkoşa
|20 °C
|38 °C
|20 °C
|37 °C
|20 °C
|38 °C
|Git
Bölge : Doğu Mesarya Ve Doğu Sahil
|31.07.2023 Pazartesi
|01.08.2023 Salı
|02.08.2023 Çarşamba
|Bölge
|Hadise
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|Hadise
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|Max
|Hadise
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|Bölgeyi incele.
|GaziMağusa
|24 °C
|35 °C
|24 °C
|35 °C
|24 °C
|35 °C
|Git
|Beyarmudu
|22 °C
|34 °C
|21 °C
|34 °C
|21 °C
|34 °C
|Git
|Geçitkale
|20 °C
|37 °C
|21 °C
|37 °C
|21 °C
|37 °C
|Git
Bölge : İskele Ve Karpaz
|31.07.2023 Pazartesi
|01.08.2023 Salı
|02.08.2023 Çarşamba
|Bölge
|Hadise
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|Hadise
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|Bölgeyi incele.
|Yenierenköy
|24 °C
|35 °C
|25 °C
|35 °C
|25 °C
|35 °C
|Git
|İskele
|23 °C
|37 °C
|23 °C
|37 °C
|23 °C
|36 °C
|Git
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