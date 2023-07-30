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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. hava açık ve az bulutlu geçecek.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

31.07.2023 Pazartesi01.08.2023 Salı02.08.2023 Çarşamba 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Girne25 °C35 °C25 °C35 °C25 °C34 °CGit
Alevkaya21 °C34 °C20 °C33 °C20 °C33 °CGit
Esentepe23 °C32 °C22 °C32 °C22 °C32 °CGit
Lapta24 °C30 °C23 °C30 °C23 °C30 °CGit
Çamlıbel23 °C33 °C22 °C32 °C22 °C32 °CGit

Bölge : Batı Mesarya

 

 31.07.2023 Pazartesi01.08.2023 Salı02.08.2023 Çarşamba 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Güzelyurt20 °C35 °C19 °C34 °C18 °C35 °CGit
Lefke24 °C33 °C23 °C32 °C23 °C32 °CGit

Bölge : Orta Mesarya

 

 31.07.2023 Pazartesi01.08.2023 Salı02.08.2023 Çarşamba 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Ercan22 °C38 °C21 °C38 °C22 °C38 °CGit
Lefkoşa20 °C38 °C20 °C37 °C20 °C38 °CGit

Bölge : Doğu Mesarya Ve Doğu Sahil

 

 31.07.2023 Pazartesi01.08.2023 Salı02.08.2023 Çarşamba 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
GaziMağusa24 °C35 °C24 °C35 °C24 °C35 °CGit
Beyarmudu22 °C34 °C21 °C34 °C21 °C34 °CGit
Geçitkale20 °C37 °C21 °C37 °C21 °C37 °CGit

Bölge : İskele Ve Karpaz

 

 31.07.2023 Pazartesi01.08.2023 Salı02.08.2023 Çarşamba 
BölgeHadiseMinMaxHadiseMinMaxHadiseMinMaxBölgeyi incele.
Yenierenköy24 °C35 °C25 °C35 °C25 °C35 °CGit
İskele23 °C37 °C23 °C37 °C23 °C36 °CGit
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