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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 12-18 Ekim tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek

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