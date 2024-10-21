Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, 19-25 Ekim arasında bölgenin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.
Genel olarak az bulutlu geçecek havanın az bulutlu bir seyir izlemesi bekleniyor.
Bu periyotta en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.
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