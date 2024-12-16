Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün ve yarın hava yağmurlu olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; yarın ise yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.