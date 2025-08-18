  • BIST 10870.57
Bu hafta hava nasıl olacak?
KKTC’de hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredeceği açıklandı.

Meteoroloji Dairesi, 16-22 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Hava bugün açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

    ÇOK OKUNANLAR
