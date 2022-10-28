Bu Hafta Serin Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Dairesi, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında bölgenin serin ve nemli havanın etkisinde kalacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminine göre, 1 Kasım’da sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer günler genelde açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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